В Ричинской СОШ подвели итоги конкурса «Лучший Новогодний рисунок»

Неделю тому назад администрацией МКОУ «Ричинская СОШ» было объявлено школьникам о начале конкурса «Лучший Новогодний рисунок» среди учащихся средних классов. В субботу, 26 декабря, в стенах школы была проведена мини-выставка, на которой состоялась демонстрация тех самых ученических работ.

Перед учительским составом школы и старшеклассниками стояла задача – объективно оценить каждую работу и отдать свой голос за лучшую. Для этого был отведён специальный кейс, куда каждый из вышеназванных мог положить заранее оформленные организаторами листочки (бюллетени своего рода), указав на них номер понравившейся работы, а они так же были пронумерованы.

К 2 часам дня были подведены итоги и, по количеству голосов, определены лучшие работы. Конкурс завершён, победителей ждут грамоты и скромные призы. Однако следует отметить, что среди набравших меньшее количество голосов работ также были такие,что практически ничем не уступали рисункам победителей, что говорит о достаточно серьезном отношении и стараниях многих участников конкурса.

Хасбулат Гамзатов