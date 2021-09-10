В Рича восстанавливается старинная мечеть

Дагестан с его глубокой и насыщенной событиями историей предстает перед пестрой мировой публикой как огромный музей под широчайшим куполом небес. В этом «музее» десятки национальностей хранят золотую жилу культурных ценностей и заповедей предков, исповедовавших в разной степени высокие идеалы свободы и справедливости; пытаются сохранить и оживить всё, в чем витают дух и благодать старины, признаки былой славы и единства. Естественно, здесь много разных объектов культурного наследия, многие из которых значатся на федеральном, а некоторые и на международном уровне. Каждый объект — своеобразный пазл к одной большой мозаике, состоящей из времён и событий, из ярких и темных судеб в разных контекстах…

Агульцы как один из коренных народов Дагестана так же имеют богатую историю, которая в определенные периоды соприкасается с историей других народов Дагестана и втекает в неистовое течение мирового бытия. Последнее — прежде всего вследствие крупных завоевательных походов, потрясших всю планету и «нечаянно» выведших на мировую историческую арену много громких имён и наименований. Этот народ в разное время испытывал на себе тиранический дух и беспощадную, безосновательную агрессию со стороны многих известных (в основном, печально) полководцев, возглавлявших огромные армии. О том, какие кровавые бойни устраивались в этих горах тем же Надир-шахом и какую самоотверженность проявляли местные жители, рассказывают народные предания. Однако есть и более старые, более яркие и полные героизма страницы в неписанной хронике агульцев, опирающиеся уже не только на устную линию передачи, но и на письменные источники: на плитах, установленных в стенах Джума мечети VIII в. в с. Рича, выполненные арабской вязью письмена кратко повествуют о трагических событиях 1239 года, когда местное население, вероятно, при поддержке соседних сёл, около месяца держало оборону против многотысячного войска татаро-монголов, подобно буйной стихии, сметавшей города и сёла, и всё же не избежало печальной участи – Рича пало.

Впервые эти письмена получили относительную известность за пределами села в период обширных историко-этнографических экспедиций, предпринятых в середине ХХ века советской властью. С тех пор многие дагестанские поселения стали аренами полевых работ, а сама республика на опыте таких специалистов как Леонид Иванович Лавров взрастила поколение местных знатоков в этой области науки.

Интенсивная работа с историческими объектами дала множество новых сведений относительно происходившего в данной местности в разное время. Среди прочих важных эпиграфических находок обнаружилась ещё одна, подтверждающая историческую верность сообщения относительно обороны села в 1239 году.

Надписи на прямоугольной плите в южной стене квартальной мечети в верхней части села (от 1242 г.) передают:

(۱) بسم الله الرحمن الرحيم

(۲) هذا [بنا ؟] امر ببنا هذه القلعة امير اجل كبير [شيخ ؟]

(۳) ﭙﻐﺭلز بن بكى فى شهر محرم من شهور

(۴) سنة اربعين وستماية بعدما خرب [با]

(۵) بالقسط رجا بسنتين وتسعة اشهر

(۶) وكان واقعه رجا فى شهر ربيع الاخر

(۷) [من شهور] سنة سبع وثلثين وستماية

«1) Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

2) Это [построил ?]… приказал построить эту крепость эмир прославленный, великий, [шейх ?]

3) П.г.р.л.з б. Бакай в месяце мухаррам, одном из месяцев

4) шестьсот сорокового года, после того как была разрушена

5) [Баб] ал-Кист Риджа два года и девять месяцев [тому назад].

6) Это произошло [в] Рича (Риджа) в месяце раби‘ ал-ахир, [одном из месяцев] шестьсот тридцать седьмого года» (З.Закарьяев «Эпиграфика XII-XVIII веков из … с. Рича»).

Квартальная мечеть – упоминаемая в этой записи крепость – расположена в верхнем квартале села Рича. Этот уникальный памятник истории, переживший столетия и, по всей вероятности, многочисленные реставрации, в последние десятилетия оказался обескровленным, заброшенным и пустым, лишенным всякого внимания, как со стороны сельчан, так и со стороны административных органов. Лишь в начале лета 2021 года инициативная группа, в числе которых и бывший имам села Мухаммад Мусаев, являющийся также и активным организатором в этом деле, на традиционном сходе джамаата в праздничный день Ид аль-Фитр объявила о предстоящей реставрации данного объекта, об уже заложенных меценатских средствах (круглую сумму денег на первоначальное движение пожертвовал Суфиомаров ШагIбан Абдулгалимович) согласовала с собравшимися план намеченных работ, которые будут продвигаться по мере оказания необходимой поддержки со стороны населения. В последующем был объявлен сбор средств на восстановление этой старинной мечети и проведены субботники с целью подготовить рабочее поле для мастеров.

На данный момент работы проделано немало, но стоит отметить, что это всего лишь начальный этап, и, чтобы уникальный памятник (возможно, тысячелетний) снова «задышал», потребуется ещё много сил и средств. Исходя из этого, всякий, кто имеет возможность внести в это великое дело свою лепту, должен воспользоваться этим шансом: ведь Всевышний в Священном Писании называет тех, кто «оживляет мечети», своими соседями. А какое благосклонное отношение к соседям предполагает Ислам, в данной статье, считаю, объяснять не нужно.

Хасбулат Гамзатов