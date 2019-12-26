В Рича проходит сельский турнир по шашкам, шахматам и нардам

Сегодня,26 декабря, в КДЦ с.Рича начался сельский турнир по шашкам, шахматам и нардам. Организатором данного спортивного мероприятия выступила администрация села в лице главы Рамазана Ибранхалиловича Курбанова.

Соревнования в интеллектуальных играх стали в последние годы традиционными для нашего края. Так, уже который год подряд проводятся большие шахматно-шашечные районные турниры в селениях Тпиг и Рича, на которых определяются дети и взрослые с лучшими интеллектуальными способностями.

Они способствуют развитию соревновательного духа у детей, мышления, памяти, а также являются платформой для формирования навыков активного участия в больших состязаниях и играх. Турнир проводится в два этапа: сегодня и завтра. Завтра, по завершении игр, состоится церемония награждения победителей и призеров.

Хасбулат Гамзатов