В РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция авторов фильма о проблемах отгонного животноводства

Режиссер Абдулла Бечедов, продюсер Анна Смирнова, оператор Михаил Горабчук и технический директор Евгений Смирнов дали пресс-конференцию на площадке РИА «Дагестан». Они снимают фильм о проблемах отгонного животноводства в Дагестане.

Проект поддержали в министерстве культуры страны, как рассказывающий не только об отдельной проблеме животноводства, но и с кедом говорящий о культуре и быте народов Дагестана.

В 44 минутный фильм войдут 3 сезона из жизни овцеводов: весна, лето и осень. Будут меняться локации и показан обратный процесс возвращения овец на зимнюю стоянку, тем самым отражая цикл, который повторяется из года в год. Премьера состоится весной 2023 года.