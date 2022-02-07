В РФ отменят карантин для граждан, контактировавших с больными COVID-19

Карантин для граждан, контактировавших с больными коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса «омикрон»-штамма, ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.





«Это — особенность эпидемического процесса именно для «омикрона» (…) Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл… Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс — при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1» (ВГТРК), отвечая на вопрос о том, не рано ли отменять карантин для людей, контактировавших с заболевшими.



При этом она отметила, что «если будет другой вариант штамма (коронавируса), то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика», ведь эта тактика связана со свойствами возбудителя.



По ее словам, свойство «омикрон»-штамма заключается в очень быстрой передаче от человека к человеку, и в том, что в удельном весе всех заболевших большое количество тех, кто болеет бессимптомно. Так, по словам Поповой, в целом по стране около 17-20% граждан болеют бессимптомно, в Москве этот показатель — 40%.



Говоря о том, почему, несмотря на большое количество граждан, переносящих COVID-19 в легкой форме, важно сдавать тест на коронавирус, глава Роспотребнадзора отметила, что «смысл в тестировании для человека, у которого симптомы, есть, однозначен абсолютно». Так, по словам Поповой, важно отличить COVID-19 от гриппа.



«Тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна. Ну, например, при ковиде мы боимся образования тромбов, и здесь своя тактика лечения, а при гриппе мы, наоборот, боимся кровотечения повышенного от такого состояния. И здесь совсем другая тактика лечения, поэтому дифференциальная диагностика очень важна», — добавила она.



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» сообщил, что с учетом ситуации с новым штаммом «омикрон» обсуждается вопрос о снятии ограничений для контактных лиц. Он напомнил, что недавно вице-премьер Татьяна Голикова обсуждала данную проблему с работодателями и профсоюзами, у которых есть свои опасения на этот счет.



«Общий вывод такой, что даже ограничения для контактных так называемых лиц можно в ближайшее время снимать. Имею в виду, чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность. Так что тем более уж никаких локдаунов не намечается», — сказал Путин.



Сейчас карантин для контактных в России составляет семь дней. При этом привитые от COVID-19 и граждане, перенесшие заболевание, с момента выписки которых не прошло полгода, могут карантин не соблюдать.

Источник: INTERFAX.RU

