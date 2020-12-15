Нацпроекты в РД

В республике завершилось строительство трёх детсадов

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Три новых садика построены в республике в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО, куратором которой выступает заместитель руководителя Минэкономразвития РФ Михаил Бабич. Дошкольные учреждения построены в трёх сёлах переселенского Новолакского района Гамия, Шушия и Дучи. В следующем году они откроют свои двери для нескольких сотен детей, позволив тем самым достичь стопроцентных показателей обеспечения ДОУ в этих населённых пунктах. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит трудоустроить почти сто человек.

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