В республике завершилось строительство трёх детсадов

Три новых садика построены в республике в рамках реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО, куратором которой выступает заместитель руководителя Минэкономразвития РФ Михаил Бабич. Дошкольные учреждения построены в трёх сёлах переселенского Новолакского района Гамия, Шушия и Дучи. В следующем году они откроют свои двери для нескольких сотен детей, позволив тем самым достичь стопроцентных показателей обеспечения ДОУ в этих населённых пунктах. Ввод в эксплуатацию данных объектов позволит трудоустроить почти сто человек.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники