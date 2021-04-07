В республике увеличено число пунктов для вакцинации

Общее число пунктов вакцинации в республике увеличено со 125 до 129, 82 из которых — стационарные, 47 — мобильные. Их полный список размещен на сайте Министерства здравоохранения РД. Для обеспечения бесперебойной вакцинации в республику завезена очередная партия препарата «СПУТНИК V», таким образом общее количество завезённой вакцины превышает шестьдесят три тысячи доз. Также для лечения ковидных пациентов в медучреждениях республики развернуто более тысячи коек. Стационарное лечение проходят 837 пациентов, амбулаторное — 478 человек.

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