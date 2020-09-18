В республике стартовала медиа конкурс «PROдвижение»

«PROдвижение»- это конкурс, организованный Министерством по делам молодежи республики с целью развития средств массовой информации, ориентированных на молодое поколение. Принять участие в конкурсе можно уже сегодня. Для этого необходимо направить свой проект в рамках четырех номинаций: большой материал, молодежный медиапроект, сюжет о мероприятии для молодежи и новые медиа, на почту министерства press@minmol.ru.

Сделать это необходимо до 30 сентября. Лучшие проекты будут отобраны в следующий этап, в котором будет проходить очная защита проектов. По итогам этапа будут отобраны двадцать полуфиналистов и четыре победителя. Призеры и победители во всех номинациях будут награждены денежными призами. Итоги конкурса будут подведены не позднее пятого октября. Вся интересующая информация по номеру 8-872-261-07-22