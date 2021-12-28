В республике широкое поле неосвоенных возможностей для бизнеса

Вопросы повышения эффективности действующих мер поддержки предпринимательства, особенно молодежного, и внедрение передовых механизмов для ее продвижения создаст в Дагестане со временем новую, современную, прослойку молодых бизнесменов с взглядом на будущее развитие и обустройство родной республики. Для этого в республике широкое поле неосвоенных возможностей по разным направлениям бизнеса.

Группа организаций, расположенных на одной территории и сотрудничающих друг с другом в географической близости, имеет в Дагестане много преимуществ: они могут пользоваться одними ресурсами, быстро поставлять друг другу сырье, продукцию, обмениваться знаниями. В кластере компании смогут кооперироваться, даже если конкурируют между собой. Что скажется в итоге на цене и качестве.

Следует ожидать, что на дополнительной встрече совместно с Дагпредпринимательством, предложенной Председателем Правительства Дагестана Абдулпатахом Амирхановым активистам среди молодых предпринимателей, будут озвучены новые перспективные идеи и предложения.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора «Вести Агула»