В республике проводится работа по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учётом внешних факторов

Министерства и ведомства республики проводят мероприятия в рамках деятельности по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учётом внешних факторов. Так, Минпромторг Дагестана сообщает, что объемы производства базовыми видами сельхозтехники в регионе не превышает тридцати пяти процентов. Наиболее востребованными видами техники является плуги, культиваторы, комбайны и другие.

Кроме того, значительным спросом пользуются машины для обработки почвы в междурядьях и защиты многолетних насаждений. В этой связи, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан составило перечень сельхозтехники, рекомендуемой для изготовления на промышленных предприятиях республики.

В целях расширения рынков сбыта и привлечения к госзаказам региональное промышленное ведомство координирует работу промышленных предприятий Дагестана по размещению информации о выпускаемой продукции в Государственной информационной системе промышленности Минпромторга России и на портале «Биржа импортозамещения».