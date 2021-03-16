В республике проходит VI Региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы»

Чемпионат по 63 компетенциям «Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia Республики Дагестан направлен на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. В программу чемпионата входят также круглые столы, которые состоялись в четырёх городах республики с привлечением сертифицированных экспертов. Чемпионат продлится с 10 до 20 марта и завершится церемонией торжественного закрытия чемпионата. На данный момент уже состоялись соревнования по тридцати четырём компетенциям на шестнадцати образовательных площадках.

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