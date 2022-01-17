В республике продолжается реализация проекта «Социальный контракт»

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает реализацию в регионе проекта «Социальный контракт». Проект, реализуемый в республике с начала прошлого года, направлен на выполнение мероприятий в целях улучшения благосостояния граждан, которые находятся в трудном материальном положении. В рамках проекта помощь получили почти восемь тысяч малоимущих семей. Содействие оказывается в поиске работы, в открытии собственного дела и в реализации других мер, которые должны обеспечить выход граждан из сложной жизненной ситуации.

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