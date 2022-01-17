Общество

В республике продолжается реализация проекта «Социальный контракт»

Оставить комментарий

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан продолжает реализацию в регионе проекта «Социальный контракт». Проект, реализуемый в республике с начала прошлого года, направлен на выполнение мероприятий в целях улучшения благосостояния граждан, которые находятся в трудном материальном положении. В рамках проекта помощь получили почти восемь тысяч малоимущих семей. Содействие оказывается в поиске работы, в открытии собственного дела и в реализации других мер, которые должны обеспечить выход граждан из сложной жизненной ситуации.

Также читают:

Информация Оперативного штаба по недопущению распр...
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с люд...
В Дагестане возобновляется работа волонтерского шт...
63 пункта для голосования открылись в Хасавюртовск...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *