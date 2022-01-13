В республике продолжается реализация госпрограммы Российской Федерации «Доступная среда»

Проект «Доступная среда» реализуется в Республике Дагестан с 2013 года. Только за 2021 год сто объектов в республике были дооборудованы для обеспечения условий доступности для инвалидов. Реализация мер в данном направлении запланирована и на 2022 год. Планируется сделать доступными для граждан с ОВЗ около шестидесяти учреждений республики, создать в ряде организаций условия для осуществления различных видов реабилитаций, а также обеспечить подготовку специалистов для работы с детьми с ОВЗ и гражданами с психическими расстройствами. Целью этих и других мероприятий является повышение качества услуг, предоставляемых гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также снижение уровня социальной напряжённости.

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