В республике продолжается проведение профилактических мероприятий от коронавируса

Самой эффективной из антиковидных мер является вакцинация. Необходимость проведения антикоронавирусной прививки обсудили на встрече заведующей отделением организации медицинской профилактики РЦОЗМП Гюльнары Раджабовой со студентами Дагестанского государственного технического университета. Специалист поделилась со студентами информацией о первых симптомах болезни, профилактических мерах и методах борьбы. На данный момент в республике антиковидную иммунизацию прошли более девятисот тысяч человек. Работа в этом направлении будет продолжена.

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