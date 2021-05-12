В республике необходимо создать качественную туристическую инфраструктуру

Туризм — одно из перспективных направлений для экономики Дагестана. В целях развития данной отрасли Сергей Меликов дал ряд поручений, в соответствии с которыми Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан проводит мероприятия по созданию туристической инфраструктуры: будет организовано десять санитарных зон на пути следования основных туристических маршрутов. Уделяется внимание и развитию сельского туризма. В этих целях организован конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма», по итогам которого будут определены десять победителей.

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