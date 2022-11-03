В республике мобилизованным гражданам и их семьям продолжают оказывать помощь

В муниципалитетах республики продолжают оказывать внимание мобилизованным гражданам, принимающим участие в СВО на Украине, и их семьям. Так, в Новолакском районе на счета военнослужащих поступили денежные средства в размере пятнадцати тысяч рублей. Данные средства были выделены из, созданного в муниципалитете, резервного фонда.

В Магарамкентском районе, работник администрации муниципалитета Эльбрус Шахвеледов и волонтёры штаба #МЫВМЕСТЕ посетили семьи мобилизованных и доставили им продуктовые наборы.