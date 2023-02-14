Общество

В Республике Дагестан офицеры СКР и местные жители собрали и передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан и местные жители собрали и передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, гуманитарную помощь.

Данная акция проводится в память о погибших наших военнослужащих, в том числе уроженцах Республики Дагестан.

Заместитель руководителя регионального управления СК России Егор Балашов выразил слова благодарности военнослужащим и подчеркнул, что сегодня как никогда важно знать историю своей страны, помнить боевые победы и передавать память об историческом прошлом нашего государства своим потомкам.

Подобные мероприятия позволяют не только сохранять патриотические традиции, но и приумножать их, развивая у молодежи гражданственность, уважение закона, почитание нравственных ценностей, формируя чувство долга перед Родиной.

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