В Республике Дагестан офицеры СКР и местные жители собрали и передали гуманитарную помощь участникам специальной военной операции

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Республике Дагестан и местные жители собрали и передали военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, гуманитарную помощь.

Данная акция проводится в память о погибших наших военнослужащих, в том числе уроженцах Республики Дагестан.

Заместитель руководителя регионального управления СК России Егор Балашов выразил слова благодарности военнослужащим и подчеркнул, что сегодня как никогда важно знать историю своей страны, помнить боевые победы и передавать память об историческом прошлом нашего государства своим потомкам.

Подобные мероприятия позволяют не только сохранять патриотические традиции, но и приумножать их, развивая у молодежи гражданственность, уважение закона, почитание нравственных ценностей, формируя чувство долга перед Родиной.