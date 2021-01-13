В республике 253 человека были эвакуированы санавиацией в 2020 году

По словам врио министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, развитие санавиации является одним из приоритетных направлений, которое позволяет доставить высококвалифицированную медицинскую помощь в отдаленные районы республики или оказать быструю помощь для пострадавших в экстренных ситуациях. По словам руководителя ведомства, за прошлый год основное количество вылетов было связано с коронавирусной инфекцией. Так, за 2020 год общее количество пациентов, эвакуированных вертолетом, составило 253 человека, в их числе тридцать два ребенка. Данные показатели превышают показатели за 2019 год более чем в два раза. Тогда общее количество эвакуированных пациентов составило 104 человека.

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