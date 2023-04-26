В республиканском сборном пункте прошла всероссийская акция «Георгиевская лента»

Сегодня, 26 апреля, в Республиканском сборном пункте Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан совместно с Военным комиссариатом Республики Дагестан для призывников проведена всероссийская акция «Георгиевская лента».

В рамках акции со словами напутствия к призывникам обратились начальник призыва военного комиссариата Республики Дагестан Янус Джамбалаев и начальник управления Миннаца РД Магомед Даитбегов, затем они раздали военнослужащим из Дагестана георгиевские ленты — символ воинской славы, знаменующий героизм, мужество и стойкость народа в ходе военных действий и при выполнении боевых задач по защите Отечества.

Акция продлится до 9 мая.