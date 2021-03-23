В Республиканском кожно-венерологическом диспансере проведут ремонт

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере будет проведен ремонт. Правительственная делегация во главе с первым вице-премьером Анатолием Карибовым посетила диспансер после появления в соцсетях видеороликов о плохом состоянии медучреждения.

Ремонт планировали в 2019 году. В начале 2020 года сюда перевели несколько отделений Республиканского центра инфекционных болезней и ремонт пришлось отложить.

Здание было построено в 1972 году. Капитального ремонта не было очень давно. Вместе с ремонтом здания благоустроят и прилегающую территорию.

На данный момент проектно-сметную документацию дорабатывают. Этим будет заниматься специальная комиссия.