В Республиканском кожно-венерологическом диспансере начался ремонт

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере приступят к ремонту двух отделений после выписки последнего пациента.

Инфекционные отделения перевели обратно в РЦИБ после получения подтверждения эпидемиологической безопасности.

Республика планировала отремонтировать здание диспансера в 2019 году. В 2020 сюда перевели отделения инфекционной больницы, которая полностью была переведена под COVID-госпиталь.

По поручению Сергея Меликова, госпиталь посетила комиссия для определения технического состояния и размера финансирования.