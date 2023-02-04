В Республиканской станции переливания крови прошла донорская акция «Поможем вместе», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком

В этот раз станцию переливания посетили около 130 человек, 31 доброволец, желающих стать донорами костного мозга, вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга

«Донорство» — наивысшее свидетельство того, что человек человеку — ЧЕЛОВЕК. Мы наглядно продемонстрировали, что донором костного мозга может стать любой из нас!

Доноры Республики Дагестан особенно серьёзно и решительно настроены на то, что могут помочь тяжело больным. Всего 3500 доноров дагестанцев уже вступили в регистр и уже 10 из них спасли жизни.

Пересадка костного мозга часто становится последней надеждой для людей с заболеваниями крови. Однако о донорстве кроветворного органа говорят реже, чем о донорстве крови», — отметила главный врач РСПК Хадижат Танкаева.