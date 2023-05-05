В Республиканской специальной библиотеке для слепых провели мероприятия «Женское лицо Победы» и «Своих не бросаем»

Вчера, 4 мая, в Библиотеке для слепых Дагестана состоялись мероприятия «Женское лицо Победы» и «Своих не бросаем», посвящённые одному из главных праздников нашей страны — Дню Великой Победы.

С момента окончания Великой Отечественной войны прошло 78 лет, но по-прежнему жив в сознании народа великий подвиг миллионов солдат.

Память….Она имеет начало, но не имеет конца. Вот уже 78 лет каждый из немногих выживших продолжает повторять: «Я остался в живых, потому что кто-то погиб за меня». И сегодня в очередной раз хочется сказать, что мы помним о каждом подвиге бесстрашных солдат и офицеров, и в знак благодарности склоняем перед их мужеством головы.

Организаторы мероприятия: Республиканская специальная библиотека для слепых совместно Центром традиционной культуры народов России ДК ВОС.

Участниками мероприятия стали представители Буйнакской МО ВОС, Кизилюртовской МО ВОС, начальник управления национальной политики и информационного обеспечения Миннаца РД Даитбегов М.А., вокальный ансамбль Центра русского языка и культуры «Берегиня», участники чеченских событий и СВО.

Первая часть мероприятия была посвящена героиням-участницам Великой Отечественной войны. Они защищали Родину, шли в бой с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали раненых, выносили с поля боя, уходили в партизаны, рыли окопы, растили детей.

Мероприятие сопровождалось исполнением песен военной тематики незрячими и слабовидящими клуба ВОС г. Махачкалы и представителями Буйнакской МО ВОС.

Гости мероприятия рассказали интересные истории о своих родственницах, участвовавших в событиях Великой Отечественной войны.

Вторая часть мероприятия «Своих не бросаем» открылась песней «Офицеры». Участники военных операций в Чечне и специальной военной операции на территории Луганской, Донецкой Республик, а также Запорожской и Херсонской областей рассказали о своих тяжелых буднях, поздравили всех с наступающим праздником Днем Победы!