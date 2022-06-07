В Республиканской клинической больнице внедрили новейший метод лечения ишемического инсульта

Эндоваскулярные хирурги Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского спасли пациента с ишемическим инсультом. Мужчина с полной утратой движения правой половины тела поступил в медучреждение спустя почти 4 часа после случившегося. Пациенту сначала была оказана первая помощь, а уже после он прошел дообследование, которое показало, что ему необходимо оперативное вмешательство. Что и было сделано.

Бригада специалистов отделения рентгенэндоваскулярной хирургии (РЭДЛ) во главе с заведующим Багаудином Магомедовым и эндоваскулярным хирургом Арсеном Курбановым впервые в Дагестане провели пациенту тромбаспирацию из бассейна левой внутренней сонной артерии.

Через небольшой прокол в бедре эндоваскулярные хирурги несколько раз заводили катетер и с его помощью поочередно подбирались к образовавшимся тромбам, и буквально вытягивали их шприцем.

По словам специалистов, при инсульте самое главное — успеть доставить больного в медучреждение в так называемое «терапевтическое окно», которое длится до 4-х часов с момента возникновения основных первых признаков грозной патологии – это онемение половины лица и его асимметрия, нарушение речи, резкая и сильная головная боль. Хотя разные исследования говорят, что тромбаспирация помогает пациентам полностью восстановиться, если провести ее даже через 8-12 часов.