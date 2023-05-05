В Республиканской клинической больнице №2 сегодня с участием Сергея Меликова открыли гериатрическое отделение госпиталя ветеранов после капитального ремонта

Здесь оказывают помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, воинам-интернационалистам, участникам СВО.

Ремонт провели и в отделениях кардиологии, неврологии, терапии, реабилитации, функциональной диагностики.

«Очень красиво! Впервые за 90 лет я оказался в такой палате. Приятно здесь находиться. В приподнятом настроении от увиденных перемен», – признался заслуженный учитель Дагестана Шуай Муслимов. С сегодняшнего дня он продолжит лечение в обновленном отделении госпиталя ветеранов.

Шуай Магомедрасулович на протяжении долгих лет учит детишек истории. Свято чтит память о военных событиях, когда российские солдаты защищали безопасность страны.

Сегодня он пожелал скорейшей победы нашим бойцам на передовой: «Переживаем за наших ребят. Многие отдали жизнь за Родину, за Дагестан. Многие получили ранения. Не сомневаемся, наш народ победит. Потому что мы на правильном пути!».