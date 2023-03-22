В решении вопросов водообеспечения Дагестана за последние 2 года наметились положительные сдвиги — Абдулмуслим Абдулмуслимов

Об этом сегодня заявил глава кабмина Дагестана в ходе совещания по вопросам строительства объекта водоснабжения для сел Гергебильского района.

Он отметил, что проблема с водоснабжением по-прежнему остается одной из самых актуальных в регионе.

«Именно на эту тему поступило больше всего вопросов от дагестанцев перед прямым эфиром с Главой Республики Дагестан Сергеем Меликовым.

Хочу отметить, что в решении вопросов по водообеспечению за последние два года наметились положительные сдвиги.

Так, до конца 2024 года Каспийско-Махачкалинская агломерация получит более 10 млрд на развитие территории. Средства решено вложить в одну из самых проблемных направлений – на строительство водовода Чиркей-Махачкала-Каспийск.

Качественную и отвечающую всем стандартам воду будут получать более полутора миллионов жителей Дагестана.

Следует отметить, что нам удалось уйти от графика подачи воды в Каспийске и Избербаше, теперь она подается населению круглосуточно.

Кроме того, планируется ряд других мероприятий по улучшению качества обеспечения водоснабжения в ряде муниципалитетов, работа в этом направлении будет продолжена», — сказал премьер-министр.