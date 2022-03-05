В регионах Северо-Кавказского федерального округа широко стартует акция «КавкаZ Zа наших»

Сегодня все патриотически настроенные общественные силы страны вместе активно поддерживают военнослужащих, которые выполняют государственный и воинский долг в ходе специальной операции на Украине. Для выражения своей гражданской позиции жители Северного Кавказа принимают участие в акции «КавкаZ Zа наших», запущенной по инициативе аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО.

В ее рамках запланирован целый ряд мероприятий с участием учащейся молодежи, волонтеров, спортсменов, представителей казачества.

Так, сегодня в Донецкую и Луганскую народные республики отправится около 90 тонн гуманитарного груза, собранного Терским войсковым казачьим обществом. На призыв помощника полпреда Президента РФ в СКФО, атамана ТВКО Виталия Кузнецова откликнулись многие неравнодушные казаки. Мука, крупы, масло, вода и другие продукты питания первой необходимости адресованы мирным жителям Донбасса, которые сейчас очень нуждаются в помощи.

Участники клуба лидеров «Будущее Кавказа» выступили с обращениями в поддержку решения Президента Российской Федерации о проведении специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Силами представителей движения в регионах округа организованы пункты сбора гуманитарной помощи #Мывместе.

Активно к общей работе подключился Северо-Кавказский федеральный университет. В вузе запустили «горячую линию» по оказанию психологической помощи студентам, в том числе иностранцам, а также нашим согражданам, прибывающим из ДНР и ЛНР. В СКФУ организуют подготовительные курсы и консультации для выпускников общеобразовательных учреждений, которые в этом году планировали поступление в высшие учебные заведения, но были вынуждены уехать из Донбасса. Работа будет вестись в индивидуальном порядке, чтобы каждый смог успешно сдать вступительные испытания.

Волонтеры Северного Кавказа раздают наклейки «КавкаZ Zа наших» и листовки с адресами пунктов сбора гуманитарной помощи. Информация об акции уже появилась в общественном транспорте города Пятигорска, других населенных пунктов.

Сотрудники аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе также присоединились к сбору средств и гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса.