В речи нашего президента чувствуется забота о своем народе

Глава государства на ПМЭФ отметил уменьшение зависимости государства от нефтегазовых доходов. Считаю это большим экономическим прорывом России, который позволит уменьшить риск влияния внешних факторов на экономику страны.

В свете санкционной политики коллективного Запада в отношении России одним из важных шагов нашего президента является забота о гражданах и увеличение доходов работников бюджетной сферы, а именно повышение МРОТ с 1 января 2024 года, что является огромным стимулом для людей. Значит у государства имеется огромный потенциал для улучшения благосостояния граждан.

Немаловажным моментом является выплата пособий на детей независимо от роста доходов семьи, что даст импульс молодым семьям строить планы на будущее. Это положительно отразится на семейном бюджете и дагестанских семей, потому что редко какая семья ограничивается одним ребёнком.

Камиль Мирзоев, главный редактор республиканской газеты «Вести Агула»