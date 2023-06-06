В РД принят закон о дополнительных мерах соцподдержки граждан, призванных на военную службу

В Дагестане принят Закон о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации призванных на военную службу по мобилизации в вооруженные силы Российской Федерации, а также граждан РФ принимающих участие в спецоперации на добровольной основе, и членов их семей.

В соответствии с документом мобилизованные граждане, добровольцы и их семьи смогут воспользоваться мерами государственной поддержки, среди которых:

компенсация расходов на оплату коммунальных услуг;

компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт имущества в многоквартирном доме;

компенсация стоимости твердого топлива;

предоставление образовательными организациями РД отдельной квоты на обучение;

внеочередное предоставление мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях РД;

освобождение от платы за обучение студентов;

оказание содействия в обеспечении рабочими местами, и иные меры поддержки.

Более подробно ознакомиться с законом можно в разделе «Социальная поддержка» на официальном сайте Минтруда РД по ссылке https://dagmintrud.ru/activity/11171