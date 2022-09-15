В развитии транспортного коридора «Север – Юг», Азербайджан для Дагестана занимает особое место

Комментируя решение руководства Дагестана наладить связи со странами Каспийского бассейна для развития транспортного коридора «Север – Юг», аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes из Брянской области Лобунов Юрий Николаевич констатирует: «Каждый раз горячо поддерживаю визиты глав регионов в зарубежные страны и не устаю объяснять общественности, что это не турпоездки, это крайне необходимые именно сейчас контакты.

Борьба с изоляцией, выстраивание новых логистических цепочек, поиск новых партнёров, приглашение новых инвесторов останутся лишь мечтой и благими пожеланиями, если не будут предприняты конкретные действия. Визиты, переговоры, контакты нужны как воздух. Без прямой коммуникации ничего не сдвинется с мёртвой точки.

Есть основания ожидать отдачи от визитов Сергея Меликова в Азербайджан и Иран в среднесрочной перспективе – контакты будут не «холодные», достаточно длительный и хорошо продуманный подготовительный этап уже проведен. По Азербайджану же даже можно говорить не о начале сотрудничества, а о переходе к стратегическому партнерству».

Страны каспийского региона дружественные нам государства, которые не присоединились по указку США к санкциям против России. Мы с ними и не теряли связи в разных областях взаимоотношений, хоть они и желали лучшего. Реализация транспортного коридора «Север – Юг» поднимет на более высокий уровень взаимовыгодные логистические, торгово- экономические, туристические связи между странами каспийского региона. Азербайджан в числе этих государств для Дагестана занимает особое место.

В Азербайджане исторически проживает большое количество коренных этнических дагестанцев, которые сохраняют родственные отношения по обе стороны границы. Предстоящий визит Сергея Меликова в Азербайджан по приглашению президента И. Алиева, будет только способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между нашими странами.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»