В разных концах Махачкалы появится еще по одному детскому саду. 3 октября Артемом Здуновым, Премьер министром РД, был совершен обход строящихся детских дошкольных образовательных учреждений. Один из них — детский сад в микрорайоне Ипподром. Сад рассчитан на 200 воспитанников, и завершение его строительства запланировано на конец текущего года.

На момент посещения Премьер-министром завершено возведение стен подвала. Также установлены лестницы, перекрытие каркаса. Коммуникации подведены, установлены два резервуара и дизельный генератор.

Так как стоит задача сдать объект в кратчайшие сроки и без задержек, Здуновым было поручено привлечь дополнительно рабочих. На данный момент на объекте задействовано 45 человек. Он подчеркнул, что, если того будут требовать условия, Правительство окажет оперативную помощь с подбором нужных кадров и решением иных препятствующих работе сложностей.

В диалоге с исполнителем было выяснено, что задержек с финансированием нет, а требуемый материал уже закуплен. Сейчас предстоит переход на работу в две смены, в ночное время в том числе. Только в этом случае можно будет завершить строительно-монтажные работы в рамках графика.

Еще один сад должен будет открыться в ближайшем будущем. Это ДОО в поселке Новый Хушет. Этот детский сад рассчитан на 250 воспитанников. Его возведение началось еще в апреле, однако ситуация с коронавирусной инфекцией затормозила процесс строительства. Сейчас, как уверяет исполнитель, работа идет в ускоренном темпе и в скором времени будет завершена внутренняя отделка.

Оборудование и материал для нового сада также заблаговременно закуплены. Артем Здунов поставил задачу — приложить все силы для сдачи объекта в срок. Он подчеркнул, что осуществляется контроль за своевременным финансированием, а значит средства должны осваиваться в соответствии. Министру М. Баглиеву было поручено ежедневно контролировать ход строительства.

В качестве исполнителя госзаказа по обоим объектам выступает Главное военно-строительное управление № 4.