В рамках заседания Совета при Главе РД состоялось обсуждение разработки Стратегии-2030

24 июня состоялось заседание Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в республике. Возглавил заседание Сергей Меликов. В рамках мероприятия состоялось обсуждение разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, которая, по словам врио Главы РД, является основой программы социального и экономического развития региона. Разработка Стратегии-2030 завершится в июле месяце. Подробно о ее разработке рассказал Нюсрет Омаров. По словам первого вице-премьера РД, основное внимание в развитии региона уделено экономическому развитию с целью преодоления кризиса и создания условий для прироста валового регионального продукта.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники