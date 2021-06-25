Экономика

В рамках заседания Совета при Главе РД состоялось обсуждение разработки Стратегии-2030

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24 июня состоялось заседание Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной деятельности в республике. Возглавил заседание Сергей Меликов. В рамках мероприятия состоялось обсуждение разработки Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 года, которая, по словам врио Главы РД, является основой программы социального и экономического развития региона. Разработка Стратегии-2030 завершится в июле месяце. Подробно о ее разработке рассказал Нюсрет Омаров. По словам первого вице-премьера РД, основное внимание в развитии региона уделено экономическому развитию с целью преодоления кризиса и создания условий для прироста валового регионального продукта.

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