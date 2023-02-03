В рамках встречи с коллективом Минэнерго Дагестана, Абдулмуслим Абдулмуслимов обозначил основные задачи ведомства

2 февраля Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с коллективом Министерства энергетики и тарифов Республики Дагестан.

В рамках встречи обсуждались приоритетные задачи в топливно-энергитической сфере, в том числе вопросы улучшения системы электро- и газоснабжения на территории республики, развития возобновляемых источников энергии, а также реализации мероприятий по социальной догазификации газифицированных населенных пунктов.

В число положительных результатов премьер выделил прорыв в сфере водовода новых энергетических мощностей.

«Введена в эксплуатацию Южно-Сухокумская СЭС мощностью 15 мегаватт. Подписано соглашение о сотрудничестве в области развития ветроэнергетики между Правительством республики и АО «НоваВинд» по строительству Новолакской ветряной электростанции мощностью до 315 МВт», — сказал Абдулмуслимов.

В тоже время премьер указал на слабую работу в рамках соглашения, подписанного между республикой и ООО «Газпром газомоторное топливо» в части расширения использования природного газа в качестве моторного топлива.

Как отметил Абдулмуслимов, из запланированных к строительству нескольких автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций, ни одной пока не построено и в этом направлении надо усилить работу.