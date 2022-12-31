В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» Сергей Меликов исполнил еще две заветные мечты детей из Сулейман-Стальского района

Министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов прибыл в Сулейман-Стальский район, где в рамках акции «Ёлка желаний» вручил учащимся Ашагастальказмалярской школы подарки от имени Главы региона.

Замир Набиев обратился с просьбой к Главе региона подарить ему планшет, а его старшему брату Амиру — конструктор Лего.

Знакомство Замира с Главой Дагестана во время открытия нового здания полиции в Касумкенте произвело на него большое впечатление. В своём письме Сергею Меликову Замир пообещал стать генералом и с гордостью защищать рубежи нашей родины.

Глава Сулейман-Стальского района Саид Темирханов в свою очередь поблагодарил руководство республики за такое внимательное отношение к детям.