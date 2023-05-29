В рамках весеннего призыва из Буйнакского района отправилась очередная группа призывников на службу в ВС РФ

Сегодня, 26 мая, состоялись проводы молодых людей, отправляющихся на военную службу в ряды Вооруженных сил России в рамках весеннего призыва.

К месту службы были направлены 17 юношей.

Проводить «срочников» пришли их родные и друзья.

Военный комиссар города Буйнакска и Буйнакского района Гайдар Раджабов построил новобранцев в шеренгу и дал ребятам наказ чётко выполнять воинский порядок.

Гайдар Раджабов напомнил, что военная служба – это не просто почетная обязанность, а долг каждого гражданина.

Также он отметил, что призывники не будут привлечены к участию в специальной военной операции.

«Ребята пополнят ряды наших вооруженных сил, отслужат, приобретут навыки военных специальностей и будут достойными защитниками нашей родины», — сказал военный комиссар г. Буйнакска и Буйнакского района Гайдар Раджабов.