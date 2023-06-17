В рамках третьего дня Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии 26 ПМЭФ

В пленарном заседании принял участие Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов.

«Выступление Владимира Путина – центральное событие Форума, в котором он дал оценку развитию России и ее планам по разным направлениям.

Президент обозначил приоритеты развития экономики на ближайшие годы, среди которых привлечение инвестиции, повышение благосостояния россиян, технологический суверенитет. В своём выступлении Глава государства наметил задачи, решение которых должно дать импульс дальнейшему развитию экономики, которая успешно приспосабливается к новым условиям. Это может подтвердить и пример Республики Дагестан, которая активно работает в сфере импортозамещения.

Отметил Глава государства и рост в промышленности и торговле это в первую очередь говорит о том, что стратегия, выбранная государством, показала правильность выбранного курса», — прокомментировал Низам Халилов.