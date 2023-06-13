Нацпроекты в РД

В рамках республиканских и федеральных программ в 2023 году финансируется строительство и проектирование 93 объектов социальной инфраструктуры

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Об этом сегодня в ходе совещания по актуальным вопросам главе региона сообщил руководитель Минстроя РД Артур Сулейманов.

В том числе речь идёт о 62 объектах образования:
54 школы на 22 778 ученических мест;
8 детских садов 1 371 мест.

В нынешнем году плановый ввод в эксплуатацию установлен по 48 объектам образования.

По объектам здравоохранения в этом году предусмотрено строительство 6 объектов. На 4-х из них уже ведутся строительно-монтажные работы.

Это родильный дом в городе Кизилюрте, больницы в селе Кумух Лакского района и в городе Избербаше, корпус МРТ Республиканского онкологического диспансера.

Также в списке объекты культуры и спорта.

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