В рамках реконструкции аэропорта Махачкалы появятся новые объекты инфраструктуры

7 февраля под председательством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось совещание, посвященное реализации нового инвестиционного проекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы».

Предваряя обсуждение, премьер напомнил, что в рамках соглашения Правительство республики берет на себя обязательства по обеспечению инвестиционного проекта инфраструктурой, необходимой для его успешной реализации, на общую сумму свыше полумиллиарда рублей.

Первым об исполнении ранее данных поручений выступил вице-премьер Дагестана Заур Эминов. По его словам, в соответствии с утвержденным лимитом принято решение о необходимости строительства в первую очередь двух новых кабельно-воздушных линий электропередач, суточной стоянки и автомобильной дороги к ней, канализационной насосной станции и водоочистных сооружений. «Абдулмуслим Мухудинович, с нашей стороны работа проведена в полном объеме, все протокольные поручения выполнены в срок», — доложил Эминов.

Заслушав доклады, Абдулмуслимов дал поручения ответственным органам исполнительной власти.