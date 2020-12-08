Нацпроекты в РД

В рамках реализации нацпроекта «БКАД» в республике установлено пятьдесят приборов фиксации

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За последние два года в республике установлено пятьдесят приборов системы фото- видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Данные мероприятия были реализованы Минтрансом РД в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Расположение данных приборов обусловлено высокой концентрацией транспорта и согласовано с Госавтоинспекцией МВД по РД.

За период функционирования данные приборы зафиксировали более десяти тысяч правонарушений, по которым автовладельцы получат соответствующие уведомления.

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