В рамках рабочей поездки в Дербент Сергей Меликов посетил ДОУ «Звёздочка»

Сергей Меликов прибыл с рабочей поездкой в город Дербент. В рамках визита Глава Республики Дагестан посетил детское дошкольное учреждение «Звёздочка». Новый объект площадью около четырёх с половиной тысяч квадратных метров рассчитан на шестьдесят мест. Детский сад оснащён даже лифтом для перемещения маломобильных воспитанников. Возведением объекта занималось главное военное строительное управление N4 в рамках реализации нацпроекта «Демография». В рамках визита Глава Республики Дагестан поручил ускорить процесс принятия объекта на баланс города, чтобы поскорее дети смогли пойти в новый детский сад.

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