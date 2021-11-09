Нацпроекты в РД

В рамках рабочей поездки в Дербент Сергей Меликов посетил ДОУ «Звёздочка»

Оставить комментарий

Сергей Меликов прибыл с рабочей поездкой в город Дербент. В рамках визита Глава Республики Дагестан посетил детское дошкольное учреждение «Звёздочка». Новый объект площадью около четырёх с половиной тысяч квадратных метров рассчитан на шестьдесят мест. Детский сад оснащён даже лифтом для перемещения маломобильных воспитанников. Возведением объекта занималось главное военное строительное управление N4 в рамках реализации нацпроекта «Демография». В рамках визита Глава Республики Дагестан поручил ускорить процесс принятия объекта на баланс города, чтобы поскорее дети смогли пойти в новый детский сад.

Также читают:

Больше МСП получат доступ к мерам поддержки на пер...
Поздравление Главы Республики Дагестан Сергея Мели...
Диана Алиева призывает дербентцев вакцинироваться ...
Правительственная делегация проинспектировала соцо...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *