В рамках прямого эфира Минздрава РД обсудили последние рекомендации по COVID-19

В прямом эфире, организованном Министерством здравоохранения РД, приняла участие замглавного врача по эпидвопросам РЦИБ Муминат Джабраилова. Касательно новых рекомендаций, доктор отметила необязательность сдачи ПЦР-теста. Его можно пройти лишь в случае контакта с гражданами, инфицированными COVID-19. Перед процедурой вакцинации проводится медосмотр, который включает в себя термометрию.

Если температура тела человека повышена, то его вакцинировать не будут. По словам специалиста, вакцинация способствует защите населения от смертельноопасного вируса. Особенно это актуально для граждан старше 65 лет.

Муминат Джабраилова отметила, что в ближайшее время последует примеру своих детей и вакцинируется от COVID-19. На сегодняшний день от коронавируса в республике привились почти двенадцать тысяч человек.