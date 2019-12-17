В рамках программы «Мой Дагестан — моя вода» в Маджалисе идет замена водопроводной сети

В рамках реализации приоритетной программы «Мой Дагестан — моя вода», разработанный по инициативе Главы РД Владимира Васильева, в населенном пункте Маджалис идет замена водопроводной сети.

Стартовали работы с улицы Алисултанова: обновили ржавые и прогнившие трубы на новые, проложили магистральную линию водопровода, к домам подвели ответвления.

Подобные мероприятия проведены и на улицах Нового микрорайона с.Маджалис, и в Верхнем Маджалисе, поселке Абдашка. В активном темпе работы ведутся и в нижней части Маджалиса, таким образом, весь населенный пункт обеспечат водой.

Несколько бригад рабочих трудятся целый день с привлечением спецтехники.

В рамках этой программы в с.Маджалис обновят 38 километров водопроводной сети. Здесь предусмотрено размещение гидрантов и колодцев, которые призваны помочь в борьбе с огнем.

Отметим, что в целях также провести воду с. Ахмедкент – Верхний Маджалис протяженностью 4 км.

Глава МО «Кайтагский район» Алим Темирбулатов сказал, что система водоснабжения в силу свой значимости для населения нуждалась в проведении капитальных ремонтных мероприятий.

Он поблагодарил Главу республики Владимира Васильева за оказанную помощь в разрешении острых вопросов.

В следующем году в районе также планируют построить очистительную систему, и жители получат чистую воду.