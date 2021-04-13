В рамках программы «Культурная среда» в селе Буркихан Агульского района отремонтировали Дом культуры

12 апреля глава МО «Агульский район» Закир Каидов в рамках рабочего дня с управляющим делами администрации МО «Агульский район» Гаджи Шабановым побывал в селе Буркихан.

Руководство района уделяет особое внимание социально значимым учреждениям. В селе Буркихан он осмотрел недавно реконструированный местный Дом культуры, где оценил проделанную работу. Ремонтные работы были выполнены в рамках федеральной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура».

В помещениях ДК проведен ремонт полов и стен, установлены подвесные потолки, полностью заменены все двери, установлены новые стеклопакеты. Также была заменена электропроводка, установлены новые приборы освещения, произведен ремонт системы отопления. В результате взрослые и юные жители поселения получат комфортные условия для проведения культурных мероприятий и занятий в кружках.

Посетили библиотеку и краеведческий музей села Буркихан, где отметили, что нужно менять напольные покрытия и произвести косметический ремонт в помещении, в котором находятся музейные экспонаты.

В МКОУ «Буркиханская СОШ» осмотрели пищеблок и буфет школы. В школу поступил весь комплект для школьной столовой: холодильное оборудование и соответствующая мебель, мясорубки, овощерезки и многое другое, – всего 100 единиц современного технологического оборудования, которое позволит обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства и организовать здоровое горячее питание в школьной столовой. Несмотря на множество имеющихся трудностей, началась поставка техники и иного оснащения, которые входят в план реализации типовых образовательных учреждений. Также обратили внимание на состояние спортивного сооружения и спортивного инвентаря на территории МКОУ «Буркиханская СОШ».

В рамках программы «Комфортная городская среда» в селе Буркихан завершен основной объем работ по благоустройству сквера. На завершающей стадии находится озеленение территории: посадка деревьев и кустарников.

Как сообщил глава района, с начала года в рамках нацпроекта «Культура» в муниципалитете намечается капитальный ремонт Дома культуры и в селе Тпиг.

«Комфортная городская среда создается для всех возрастов. Уверен, что сквер будет востребован у жителей в течение всего года», — подчеркнул глава района.

Источник: пресс-служба Агульского района