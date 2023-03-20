В рамках программы догазификации в Дагестане газом обеспечены более двух тысяч домовладений

20 марта под руководством Председателя Правительства Дагестана состоялось еженедельное заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики республики с учётом внешних факторов.

На повестку заседания были вынесены некоторые вопросы, преимущественно касательно ЖКХ. Предваряя обсуждение, Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что уровень жизни населения республики во многом зависит от сферы жилищно-коммунального хозяйства.

«Степень нашей социальной ответственности должна быть абсолютной. Подчеркиваю, что жители являются не просто плательщиками, они, в первую очередь, — заказчики услуг», — сказал Абдулмуслимов.

Кроме того, премьер призвал все уровни власти к открытости и проведению разъяснительной работы с населением.

В числе вопросов заседания значилась реализация программы социальной газификации. По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленара Мансурова, на 17 марта текущего года в рамках догазификации поступило свыше пяти с половиной тысяч заявок, из них 4645 заявок приняты в работу. Исполнено до границ земельного участка 2080 договоров, из них с пуском газа — 610. По словам Мансурова, в настоящее время ведётся работа по корректировке план-графика догазификации для реализации проектно-изыскательных работ. Внесение изменений планируется завершить до апреля 2023 года.

«Реализацию программы догазификации затрудняет отсутствие схем газоснабжения населённых пунктов», — заявил Мансуров, озвучив в своём выступлении и изменения, которые были внесены в порядок определения исполнителя по заявкам о заключении договора на догазификацию.

По завершению всех выступлений, Абдулмуслимов обратился к главам муниципалитетов и руководителям структур, ответственных за ЖКХ с рекомендацией уделить особое внимание проблемным вопросам отрасли.