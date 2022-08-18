Нацпроекты в РД

В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в  Кизилюртовском районе отремонтируют 19 улиц

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В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в  2022 году в Кизилюртовском районе отремонтируют 19 улиц общей протяженностью 7, 5 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в этом году выделено 44,4 млн рублей.

На сегодняшний день специалисты отремонтировали шесть улиц, на остальных объектах ведутся подготовительные работы  по устройству основания под асфальтобетонное основание.

Напомним, что в прошлом году в Кизилюртовском районе  в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 13 улиц общей протяженностью 5,6 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было выделено 30 млн рублей.

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