В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в  Кизилюртовском районе отремонтируют 19 улиц

В рамках республиканского проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2022 году в Кизилюртовском районе отремонтируют 19 улиц общей протяженностью 7, 5 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в этом году выделено 44,4 млн рублей.

На сегодняшний день специалисты отремонтировали шесть улиц, на остальных объектах ведутся подготовительные работы по устройству основания под асфальтобетонное основание.

Напомним, что в прошлом году в Кизилюртовском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 13 улиц общей протяженностью 5,6 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете было выделено 30 млн рублей.