В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Кайтагском районе асфальтированы внутрисельские дороги

В селе Маджалис асфальтирована улица имени Героя социалистического труда Гаджи Камбулатова. Данная улица райцентра давно нуждалась в благоустройстве. Являясь основной проезжей и проходной улицей, через которую лежит путь к объектам социальной сферы, таким как ЗАГС, районная библиотека, БТИ, редакция и тд. долгие годы, в дождливое время, она оставалась почти непроходимой из-за огромных глубоких луж и большого количества грязи.

Школьники, проживающие на этой и соседних улицах, с наступлением весны и осени вынуждены были запасаться резиновыми сапогами, так как добираться к школе в это время года было довольно затруднительно.

Видя эту сложную ситуацию, главой района Алимом Темирбулатовым было решено, наряду с пятью улицами нового микрорайона села Маджалис и села Баршамай, включить в текущем году данный переулок в число заявок благоустраиваемых улиц по республиканскому проекту. После одобрения Министерством транспорта и дорожного хозяйства РД, подрядная организация незамедлительно приступила к капитальному ремонту этой улицы.

После предварительной подготовки – гравийной засыпки, с раннего утра 28 сентября рабочие приступили к прокладке асфальтового покрытия, протяженностью 270 метров, шириной 4,5 метра. К вечеру работа была завершена.

Вышедшие посмотреть на это событие местные жители с радостью отметили, что ждали этого благоустройства долгие годы. Они благодарили местное руководство и руководство республики за внимательное отношение к чаяниям и жизни жителей муниципалитета.

В соседнем селе Баршамай также завершено асфальтирование 4-х социально значимых улиц: Механической, Горной, Охотничьей и Мечетной. Протяженность улиц составляет от 200 до 730 метров. Стоит отметить, что данный населенный пункт является одним из крупных в муниципалитете. Несмотря на то, что в последние годы село Баршамай успешно развивается, внутрисельские дороги все это время оставались разбитыми, лишая внешний облик села привлекательности, a жителей – комфортного и безопасного передвижения.

Главой Кайтагского района Алимом Темирбулатовым было отмечено, что положительные преобразования, ежегодно реализуемые в Кайтаге, будут иметь свое продолжение и в последующие годы.

«Благодаря поддержке руководства республики многое сделано в муниципалитете в этом году и в предыдущие годы, но хочу вас заверить, что на этом мы не планируем останавливаться. Благоустройство затронет все села и сферы жизнедеятельности кайтагцев и в будущем, ведь процветание нашего края и комфорт наших жителей мы ставим во главе нашей работы. Поэтому администрация района приложит все усилия для участия в подобных проектах и в дальнейшем», — подчеркнул Алим Темирбулатов.