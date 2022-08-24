В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц

В рамках регионального проекта «Мой Дагестан – мои дороги» в 2022 году в Гергебильском районе отремонтируют 14 улиц общей протяженностью около 2,2 км. На благоустройство и ремонт дорог в муниципалитете в этом году выделено 13,4 млн рублей.

Напомним, что в прошлом году в Гергебильском районе в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» отремонтировали 9 улиц общей протяженностью 1 км. На благоустройство и ремонт дорог в районе было выделено 5,1 млн рублей.

Отметим, что на ремонт и капитальный ремонт муниципальных улично-дорожных сетей в 2022 году в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» предусмотрен 1 млрд 680,2 млн рублей.