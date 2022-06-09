В рамках проекта «Местный дом культуры» в селе Юхари-Ярак открыты отремонтированные учреждения культуры

В Хивском районе Республики Дагестан состоялось торжественное открытие после капитального ремонта районной детской школы искусств и сельского Дома культуры в селе Юхари-Ярак. В церемонии открытия приняла участие министр культуры Дагестана Зарема Бутаева. По её словам, в сфере культуры муниципалитета наблюдаются значительные преобразования.

«Сегодня в Хивском районе созданы все условия для полноценной работы и развития культуры. Хочу выразить также слова признательности руководству Хивского района за такое трепетное отношение к вопросам сохранения и развития национальной культуры, модернизации и укрепления материально-технической базы сельских домов культуры, руководству отдела культуры за столь активную позицию», — сказала Зарема Бутаева.

В рамках мероприятия работникам культуры МО и представителям подрядной организации были вручены Почётные грамоты.