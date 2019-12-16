В 2020 году в рамках президентской платформы «Россия –

страна возможностей» пройдет Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства». Конкурс проводится в целях раскрытия потенциала профессионалов, повышения

стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства, кадрового обеспечения туристской отрасли.

Конкурс «Мастера гостеприимства» пройдет в три этапа: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал.

Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнить до 20 декабря анкету, а затем загрузить свое видеоприветствие с рассказом о любимом городе, регионе или другом туристическом объекте России.

Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса пройдет в январе-феврале 2020 года. В рамках него эксперты Конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие

компетенции.

Региональные полуфиналы будут проводиться с февраля по апрель в 9 регионах России. Финал состоится в апреле 2020 года.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте welcomecup.ru