В рамках пресс-тура в Игалинской школе прошла встреча с участниками СВО

В рамках пресс-тура «Защитники Страны солнца», организованного медиагруппой «Гумбет», в Игалинской средней школе Гумбетовского района прошла встреча с участниками СВО.

Журналисты, представляющие мультимедийный информационный центр «Известия», телеканалы РЕН ТВ и Пятый канал, приехали в село Игали на съемки сюжетов о добровольцах, военнослужащих контрактной службы, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Директор Игалинской средней школы Саид Магомедов рассказал о патриотической работе, которая ведётся в образовательном учреждении.

«Вместе с передачей знаний детям важно воспитать их настоящими патриотами. В нашей школе этому вопросу уделяется большое значение. 62 выпускника Игалинской средней школы стали участниками спецоперации на Украине, награждены медалями и орденами за подвиги. Мы в школе создали стенд с биографиями и фотоснимками наших защитников. Также принимаем активное участие во всероссийских акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату». Мы отправили на фронт воинам горсть родной земли, как делали наши предки. Родную землю отправляли и участникам Великой Отечественной войны. Важно сохранить преемственность поколений и традиций. Россия победила фашизм, победит и неофашизм», – отметил Саид Магомедов.

В ходе встречи с бойцами СВО на Украине Шамилём Хадисовым и Абакаром Хадисовым учащиеся Игалинской СОШ задали много интересных вопросов и получили исчерпывающие ответы. Во встрече также принял участие дядя кавалера ордена Мужества младшего сержанта Абаса Гусенова Муса Гусенов. Дети надолго запомнили этот день. В рамках пресс-тура «Защитники Страны солнца» журналисты федеральных СМИ также провели съемки воинов из Гумбета в зоне СВО.